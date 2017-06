A Nintendo Switch talán egyik első komolyabb ingyen letölthető játéka lesz majd ősszel a Shaq Fu: A Legend Reborn , a Saber Interactive ugyanis bejelentette, hogy akik megvették az NBA Playgrounds-ot, azok ingyen juthatnak majd hozzá ehhez is.

Legalábbis Nintendo Switch-en, hiszen a legendás Shaq Fu feltámadása más rendszerekre is megjelenhet majd valamikor ősszel, így a PC, a PS3, a PS4, az Xbox 360 és az Xbox One, valamint a Wii U is a célplatformok között van.Aki nem tudná, a Shaq Fu: A Legend Reborn a legendás Shaq Fu feltámadása, amelyben egykoron az ismert kosaras, Shaquille O'Neal bőrébe bújva bunyózhattunk nagyokat, és természetesen ezúttal sem lesz ez nagyon másként.

Nézd nagyban ezt a videót!