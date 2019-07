Az NBA 2K19 lett a PS Store legkelendőbb játéka júniusban

Amikor arról beszélünk, hogy mely játék pörgött eladások tekintetében a leginkább a PlayStation Store felületén, főképp aktuális premierekre tudunk gondolni, azonban a valóság sokkal meglepőbb, mint az elképzeléseink.

Hiába ugyanis az NBA 2K19 reklámbotránya , mégis magáénak tudhatja az imént említett titulust, bár hozzá kell tennünk, hogy jócskán hozzásegített a tény, hogy gyakorlatilag csokipénzért doblják a játékot, ez pedig meghozta a gyümölcsét. Lássuk a top 10-es listákat a júniusra levetítve:1. NBA 2K19 2. Marvel's Spider-Man3. Grand Theft Auto V4. Minecraft: PlayStation 4 Edition5. Crash Team Racing Nitro-Fueled6. Detroit: Become Human7. Tom Clancy's Rainbow Six Siege8. DayZ9. God of War10. Days Gone1. Five Nights at Freddy's VR: Help Wanted2. Superhot VR3. Beat Saber4. Vacation Simulator5. Job Simulator6. Blood & Truth7. PlayStation VR Worlds8. Arizona Sunshine9. Rick and Morty: Virtual Rick-ality10. Until Dawn: Rush of Blood1. Dauntless2. Fortnite3. Apex Legends4. Brawlhalla5. Warface6. Pro Evolution Soccer 2019 Lite7. Realm Royale8. World of Warships: Legends9. Warframe10. H1Z1: Battle Royale