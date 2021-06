Az MV Agusta motorgyártó dokumentumfilmjében még a Ride 4 is szerepet kap

Az MV Agusta motorgyártó egy ötven perces dokumentumfilmet adott ki a cég hetvenötödik évfordulójának megünneplésére, amelyben többek között szó esik a Milestone által fejlesztett Ride 4 videojátékról is.

A dokumentumfilmben nagy hangsúlyt kap a gyártó portfóliója, többen is nyilatkoenak róla, hogy mit éreznek, amikor ezen motorokon utaznak, viszont ami a videojátékos arcok számára kedvezhet, az az, hogy külön kiemelik azt is, hogyNoha a játékosítás minden termék vagy márka esetében fontos lehet, ugyanakkor a fiatalabb generáció előtt is kapukat nyit, hiszen ezáltal megismerhetik a márkájukat azok is, akik túl fiatalok még ahhoz, hogy különösebben beleássák magukat az MV Agusta történetébe.

Nézd nagyban ezt a videót!