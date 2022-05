Az megvan, hogy az Outriders sosem termelt profitot?

A hét eleji bombahírt követően, miszerint a japán kiadó több mint 50 IP-t tartalmazó csomagját eladja az Embracer Groupnak, kiderült, hogy három nem japán IP-jét belátható időn belül megtartja: Just Cause, Life Is Strange és Outriders

Tavaly hallottuk, hogy a fejlesztő People Can Fly nem kapott jogdíjat az Outriders ből, és hogy a játék jövedelmezőségével is voltak problémák. Ma a People Can Fly új pénzügyi jelentése megerősítette, hogy a játék 2021-ben - a megjelenés évében - nem termelt nyereséget.Annak ellenére, hogy áprilisban indult, a dokumentumok megjegyzik, hogy a Square Enixnek még mindig nem sikerült olyan bevételre szert tennie, amely meghaladná a cím fejlesztési, marketing- és terjesztési költségeit. dokumentum szerint a People Can Fly a mai napig nem kapott jogdíjat az Outriders eladásaiból, mivel a játék nem volt elég nyereséges ahhoz, hogy a Square Enix elkezdje a fejlesztési megállapodás ezen részét.Ami még rosszabb, hogy úgy tűnik, a People Can Fly arra számít, hogy az eladások elég alacsonyak maradnak ahhoz, hogy a Square Enix