Az megvan, hogy a 50 Cent: Blood on the Sand eredetileg egy Tom Clancy-játéknak készült?

A 50 Cent: Blood on the Sand bár nem fogyott túl jól, viszont egészen korrekt kritikákat zsebelt be, és most kiderült, hogy eredetileg ez egy Tom Clancy-játék lett volna, csak éppenséggel a stúdió nem birtokolta hozzá a jogokat.

Hallottátok. Csináljatok egy pályát, amin vannak helikopterek!

Amikor korai szakaszban volt a fejlesztés, akkor benne sem volt a címszereplő rapper a játékban, és közel egy év után kapta meg az alkotógárda (több pálya elkészítése és a gameplay mechanikák tető alá hozása után) azt az utasítást a Vivendi kiadótól, hogy dolgozzák át a játékot, és helyezzék a középpontjába 50 Centet.A játék egyik fejlesztője azt is elmondta , hogy amikor 50 Cent fia kipróbálta a játék korai verzióját, és felvetette, hogy tegyenek bele helikoptereket. Hiába próbálták a fejlesztők elmondani, hogy ez egy TPS játék, amiben nincsenek helikopterek, a gyerek tovább erőszakoskodott, majd a rapper szólt a fejlesztőknek: