Az iskolakezdéssel indul az Ary and the Secret of Seasons című zseniális akció-kaland

A Modus Games bejelentette, hogy az eXiin fejlesztői lassan befejezik a munkát a rendkívül ígéretes Ary and the Secret of Seasons című videojátékon, amihez így már ki is jelöltek egy napra pontos megjelenési dátumot.

Az alkotás így szeptember 1-jén, vagyis az iskolakezdéssel együtt indul majd útnak PC-n, PS4-en, Xbox One-on és Nintendo Switch-en egyaránt,, mely a legtöbb fejtörő és akadály megoldásához szükséges lesz.Merthogy a játék Valdi csodálatos fantáziavilágába kalauzol majd el minket, ahol ezernyi ellenfél, ügyeskedés, logikai fejtörők és egyebek várnak majd ránk, de inkább nézd meg mindehhez az Ary and the Secret of Seasons legújabb kedvcsinálóját, az többet mond minden egyes szónál.

