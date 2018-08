Az irányításról és a játékmenetről szólnak a legújabb The Quiet Man videók

A Square Enix három rövidke The Quiet Man kedvcsinálóval örvendeztetett meg minket, melyek alaposabban is megismertetnek minket ezzel a különleges alkotással, amiben óriási bunyók várnak ránk egy rockerforma főhőssel a középpontban.

A három felvétel természetesen célirányosan érkezett, így míg, sőt a másodikon még a Focus Meter is felbukkan egy időre, melyek a játékmenet, a bunyók kapcsán nagyon fontosak lesznek. The Quiet Man egyébiránt PC-re és PS4-re is megjelenik, de minél többet látunk belőle, annál jobban kételkedünk abban, hogy kell-e majd ez nekünk vagy sem, hiszen a projektnek úgy tűnik, hogy nagyobb volt a füstje, mint a lángja, és hiába tűnik érdekesnek, egyelőre eléggé ZS-kategóriásnak mutatja magát.

Nézd nagyban ezt a videót!