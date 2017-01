Az interaktív küldetésekről szól a Torment: Tides of Numenera legújabb trailere

Már nem kell sokat várni arra, hogy végre egy újabb igazán keményvonalas szerepjáték jelenhessen meg a boltok polcain, hiszen február 28-án jelenhet majd meg a Torment: Tides of Numenera , amelyhez most egy igencsak látványos és érdekes trailer látott napvilágot.

Az alábbi videó középpontjába az interaktív küldetések kerültek, amelyek mellett demonstrálásra kerül, hogy ebben a különleges sci-fi fantasy világbanA közel negyedórás felvétel több eshetőséget is bemutat, ezáltal például lesz olyan, amikor egyszerre három eltérő útvonal közül is választhatunk magunknak annak függvényében, hogy melyik irányban haladunk tovább, ami természetesen a világ és a sztori alakulása mellett a végkifejletre is komoly hatást gyakorol majd.

