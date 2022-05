Az Intel fejese arra számít, hogy egészen 2024-ig chiphiány lesz

Pat Gelsinger, az Intel vezérigazgatója arra számít, hogy a chiphiány, amely számos iparágat, köztük a játékipart is negatívan érinti, még 2024-ben is probléma marad - a CNBC-nek nemrégiben adott interjújában Gelsinger elmondta, hogy a chiphiány két évig is elhúzódhat a kulcsfontosságú gyártási eszközök megterhelése miatt.

Gelsinger korábban többször is megjósolta, hogy a chiphiány várhatóan 2023-ig elhúzódik, először tavaly júliusban, a vállalat második negyedéves eredménybeszámolója során tett említést erről. Október 2021-ben megismételte, hogy az ellátási lánc problémái 2023-ig is elhúzódhatnak.Annak ellenére, hogy a chiphiány továbbra is probléma marad a különböző iparágakban, Gelsinger megjegyezte, hogy az Intel saját chipjei nagyon jól teljesítenek, és közel állnak ahhoz, hogy kielégítsék a saját chipek iránti keresletet, ahogy azt a vállalat 2022. első negyedévi eredménybeszámolója során néhány nappal ezelőtt elmondta.