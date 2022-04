Megkapta első ingyenes frissítését a Gran Turismo 7 , aminek jóvoltából az áprilisi csomag részeként a Polyphony Digital vadonatúj tartalmakkal is kedveskedett a rajongóknak az apróbb finomhangolások mellett.

A frissítés részeként ugyanis rögtön három nagyszerű autóval gazdagíthatjuk a Gran Turismo 7 kínálatát, így bepattanhatunkvolánja mögé is, ha szeretnénk.Ez azonban még nem minden, hiszen a három új autó mellett újabb pályavariáns és két új Scapes is csatlakozik a bulihoz, és őszintén reméljük, hogy a jövőben ha nem is havonta, legalább negyedévente egy ilyen frissítés azért befuthat a játékhoz.

