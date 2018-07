Az Infinity Ward már szeretne kampányt tenni a következő Call of Duty-játékba

Sokak szerint az évtized baklövése volt az Activision és a Treyarch részéről, hogy a Call of Duty: Black Ops 4 kizárólag többjátékos élményekkel szolgál majd, és teljes egészében mellőzi az egyjátékos kampányt, ez a felállás azonban szerencsére nem válik általánossá a sorozatban.

Olyannyira nem, hogy az Infinity Ward a háttérben már készíti a következő Call of Duty-játékot, amihez kapcsolódóan most olyan állásajánlatok jelentek meg a csapat honlapján, melyek szerint egészen biztos, hogyaz alkotás keretein belül.Az Infinity Ward ugyanis többek között forgatókönyvírókat keres az érkező játékhoz, akikre ugyebár nincs szükség abban az esetben, ha csak többjátékos élményekről beszélhetünk, tehát bármerre is induljon a Call of Duty-sorozat jövője - sokak szerint visszatér a Modern Warfare mellékág -, a kampányt nem kell majd nélkülöznünk belőle.