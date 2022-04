Az Infinity Ward közösségi médiája elsötétült, közel lehet a Modern Warfare 2 bejelentése

Pénteken a Call of Duty-t fejlesztő Infinity Ward Twitter- és Facebook-profilja elsötétült , profilképeket és fejlécképeket cseréltek ki, amelyek sima feketének tűntek - mint azonban az kiderült , valójában valami rejtőzik benne, és az biztos, hogy a kép egy része az a maszk, amelyet Ghost viselt a Modern Warfare és a Warzone játékokban.

Ahogy azt az Activision még februárban egy közösségi frissítésben megerősítette, a 2019-es Call of Duty: Modern Warfare folytatása még idén megjelenik, egy új Call of Duty: Warzone mellett.Az Infinity Ward a közösségi médiában való elsötétülése feltehetően a Modern Warfare 2 nagy leleplezésére készül, vagy bárhogy is hívják végül a reboot folytatását. A VGC forrásai szerint a Modern Warfare folytatása egy olyan kampányt tartalmaz majd, amelyben az amerikai különleges erők titkos háborút vívnak a kolumbiai drogkartellek ellen.