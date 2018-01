Az induló zárt béta alkalmából trailert kapott a Sea of Thieves

A Rare és a Microsoft hivatalosan is elindították tegnap a Sea of Thieves zárt bétáját, aminek alkalmából a készítők egy friss trailert is bemutattak a sokak által várt kalózkalandról.

A nyitott világú kalózkodásra koncentráló Sea of Thieves alábbi kedvcsinálója persze már semmiféle extra információval és egyebekkel sem tud szolgálni nekünk a korábbi trailer-cunamik után, így valóban csak azt a célt szolgálja, hogy még egyszer és utoljára felhívja a rajongók figyelmét a zárt béta indulására, amelyen Sea of Thieves várhatóan március 20-án jelenik majd meg PC-re és Xbox One-ra is, ha pedig azért szomorkodnál, mert most lemaradtál a bétáról, akkor kitartás, hiszen biztosan lesz még hasonló kipróbálási lehetőség a premierig.

Nézd nagyban ezt a videót!