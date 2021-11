Az idei utolsó Hearthstone expanzióban döntened kell: a Horda vagy a Szövetség mellé állsz?

A 2021-es év utolsó Hearthstone expanziója a Fractured in Alterac Valley címet viseli, és december 7-én érkezik - ez tematikailag lezárja a történetet, amely a Forged in the Barrensszel kezdődött és a United in Stormwinddel folytatódott.

A nagy fináléban 10 bátor zsoldosunk meghozza minden azerothiai kalandor végső döntését, hogy a Horda vagy a Szövetség mellé álljanak. A játék elején arra kérik őket, hogy válasszák ki, hogy a két ingyenes arany legendás kártya közül melyiket kapják meg.A választott kártya az adott frakcióhoz igazít a bővítmény nyitóeseményén. Ezután minden frakció megkapja a saját egyedi küldetéseit, amelyekkel a játékosok becsületpontokat szerezhetnek. A január 11-én, a nyitóesemény végére a legmagasabb pontszámot elérő frakciót nyilvánítják győztesnek, és ezután minden játékos megkapja a győztes csapat megfelelő kártyájának gyémánt változatát.

