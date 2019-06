Az idei év harmadik legjobb nyitányát produkálta Angliában a Crash Team Racing: Nitro-Fueled

Várható volt, hogy a Crash Team Racing újrakeveréseként szolgáló, Nitro-Fueled alcímmel megspékelt autóversenyzős móka esetében nem fog elmaradni az osztatlan siker, és ezt most az eladások jól prezentálják.

Mindössze péntek óta van piacon az alkotás, mégis Angliában máris brutál erős nyitányt produkált a cím, konkrétan az idei év harmadik legjobb startját tudja felmutatni. A csúcson továbbra is a Days Gone és a Resident Evil 2 remake áll. Érdekes adalék továbbá, hogy- az első helyen természetesen a Crash Bandicoot: N.Sane Trilogy áll.Nem elhanyagolandó tény még, hogy a Team Sonic Racinghez képest négyszer annyi kelt el a szóban forgó alanyból ugyanennyi idő alatt. A rangsorolásban a fizikai kópiák értékesítése lett figyelembe véve.1. Crash Team Racing: Nitro-Fueled 2. FIFA 193. Forza Horizon 44. Days Gone5. Red Dead Redemption 26. Battlefield 57. GTA 58. Mario Kart 8 Deluxe9. The Division 210. Anthem