Határozottan elutasította az idei E3-ra esedékes bemutatót a Beyond Good & Evil 2 kapcsán Michel Ancel, akit egy rajongó az Instagramon keresztül kérdezett meg arról, hogy a régóta várt alkotás bemutatkozhat-e majd a júniusi expón.

Ancel egészen pontosan azt mondta, hogy, de nem kell aggódniuk a rajongóknak, mert még valamikor az idei évben garantáltan sort kerítenek erre.Persze azért nem kell aggódnunk, a Ubisoft így is szolgál majd nekünk elég bemutatóval az E3-on, elegendő csak olyan címekre gondolni, mint a Far Cry 5, az új Assassin's Creed vagy a The Crew 2.