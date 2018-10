Az exocraftokra fókuszál a legújabb No Man's Sky frissítés

A Hello Games a mai napon új frissítéssel turbózta fel a No Man's Skyt, melyben teljes mértékben az exocraftok kerülnek a középpontba, a bolygó felszínén használható kis felfedező cirkálók.

A csomag legnagyobb újítása egyértelműen a Pilgrim nevezetű exocraft, ami szélsebes száguldásra képes, viszont aggodalomra semmi ok, a meglévő exocraftok is kaptak némi ráncfelvarrást, példának okáért nagyobb inventoryval áldották meg őket a fejlesztők.Ezenfelül most már sokkal egyszerűbb előidézni ezeket a járműveket, lévén. Az már csak hab a tortán, hogy tonnányi új szerkesztési opció jelent meg az exocraftokhoz, de lessétek meg inkább ti is a fejlesztők közleményét a változtatások teljes listájáért!