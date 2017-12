Az EVGA X299 Dark alaplap nagyon sötét, de mégis nagy a tudása

A tech-mániások között a jövőben elfogadott szitkozódássá válhat, hogy "olyan sötét vagy, mint az EVGA X299 Dark alaplap", hiszen a gyártó bemutatott egy valóban sötét, RGB LED világítás nélküli deszkát, ami ennek ellenére is kellemes tudással rendelkezik.

Sőt mi több, még a Windows XP-t is támogatja, de ezt csak egy felesleges mellékszálként jegyeztük meg itt az elején, az EVGA X299 Dark kapcsán ugyanis fontosabb, hogy az ATX méretű lap, miközben kifejezetten az Intel HEDT platformjához álmodták meg, és találunk rajta négy memóriafoglalatot és fémmel megerősített PCIe síneket is a keményebb gamereknek, miközben a többi kötelező csatlakozó (U.2, M2. Key-M és társaik) sem hiányoznak róla.Az EVGA X299 Dark 12 rétegű NYÁK-kialakítása mellett 16 fázisú tápellátással rendelkezik - dedikált hűtéssel -, és olyan extrákat biztosít, mint az egyedi merevítés, ha esetleg speciális CPU hűtőket pakolnánk rá a tuning érdekében.Ennek a nagy tudásnak az árát persze meg is kéri az EVGA, így a sötét deszkáért 500 dollárt kérnek majd, ami jelenleg több mint 130 ezer forintnak megfelelő összeg.