Szomorú, ellenben várható hírekkel szolgált nemrégiben a Daybreak Game Company csapata, akik megerősítették, hogy miután mégsem készítik el az Everquest Next -et, az Everquest Next Landmark számára is lehúzzák a redőnyt.

Aki nem értené, hogy miért is volt várható ez a lépés, a Landmark kvázi a korábban elmeszelt Everquest Next egyik funkcióját, lényegében az építkezést emelte ki külön játékká, és bár a készítők utóbbi törlésénél biztosították a rajongókat a spin-off folytatásáról, végül azonban mégis kukázták ezt a projektet is.Az MMO játékok forradalmasításának érdekében megálmodott alkotás, utána azonban végleg lezáródik a teljes Everquest Next története.