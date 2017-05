Az év végén jönnek a Ryzen-es laptopok

Az AMD hamar közismerté tudta tenni a Ryzen szériát, szinte mindenki arról beszél, hogy végre valós harcot látunk a processzorok piacán, mely kapcsán nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy ez nem csak az asztali gépekről szól.





A hordozható számítógépek egyre komolyabbak, rengeteget fejlődött a technológia az elmúlt években, az új csatlakozók, egyre erősebb grafikus megoldások és minőségibb külső mellé pedig egyre jobb processzorokra van szükség. A piacot egyelőre az Intel uralja, ám nemrég az AMD egy vezetője árulta el, hogy mikor terveznek itt is borsot törni a rivális orra alá.Mark Papermaster, a vállalat műszaki igazgatója árulta el, hogy az, melyeket 2 az 1-ben eszközökben, ultrabook-okban és gamer termékekben is viszontláthatunk majd. Az integrált Zen magokat a Vega platformból merített grafikus egységek egészítik ki, az előző generációs APU megoldásokhoz képest 50 százalékkal gyorsabb CPU és 40 százalékkal erősebb GPU teljesítményt kapunk, miközben energiagazdálkodás is sokkal jobb lesz.