Az év második legnagyobb PS4-es rajtját produkálta a Death Stranding

Ismét befutott a múlt heti eredményeket összefoglaló brit játékeladási toplista, aminek jóvoltából megtudtuk, hogy a Death Stranding az idei esztendő második legnagyobb PS4-es rajtját produkálta - legalábbis a szigetországban.

Dacára ugyanis a nagy hírverésnek, a Death Stranding , mely az áprilisi megjelenését követően három hétig uralta a brit eladási listákat, azonban Kojima alkotásának még az élre sem sikerült feltörnie, noha ezt nagyban befolyásolták a kihívók.A lista élén ugyanis jelenleg a Call of Duty: Modern Warfare található, lévén az Activision és az Infinity Ward műve olyan jól sikerült, hogy egy ideig bizonyára nem sikerül majd letaszítani a trónról, habár a napokban érkező Star Wars Jedi: Fallen Order okozhat még meglepetéseket. Mutatjuk az aktuális eladási listát:Call of Duty: Modern WarfareFIFA 2020Luigi's Mansion 3Need for Speed: HeatMario Kart 8 DeluxeFortnite: Darkfire BundleMario & Sonic at the Olympic Games Toyko 2020MinecraftPlants VS Zombies: Battle for Neighbourville