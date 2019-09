Az év legnagyobb megjelenését produkálta idén a briteknél a Borderlands 3

A várakozásoknak megfelelően óriási siker lett a Borderlands 3 , amit mi sem bizonyít jobban más, minthogy a briteknél az idei évben magasan a legjobb eladásokat produkáló dobozos videojáték lett a sorban.

Ez így szeptemberben kifejezetten erős teljesítmény annak ellenére is, hogy az új FIFA vagy a Call of Duty: Modern Warfare újraírhatja az állást a későbbiekben, noha nem árt tudni, hogyA múlt heti eladások tükrében annyit érdemes még kiemelni, hogy a Borderlands 3 természetesen toronymagasan uralta az első helyet, ezáltal még a Gears 5-öt és a PES 2020-at is maga mögé utasította, melyek így csak a dobogó második és harmadik fokára kerültek fel, de a negyedik és az ötödik helyet az NBA 2K20 és a Greedfall szerezték meg maguknak.