Az Európai Bizottság a játékok régiózárolása miatt vizsgálja a Valve-et

Az Európai Bizottság egy nyilvános közlemény formájában hívta fel a Valve, a Capcom, a Focus Home, a Bandai Namco, a ZeniMax és a Koch Media figyelmét, hogy szembemennek az üzletpolitikájukkal az uniós jogszabályokkal.

Értendő ezalatt, hogy ezen kiadók olyan kódokat is értékesítenek, amik régiózárasak, azaz bizonyos országokban nem érhetőek el, Margrethe Vestager kormánybiztos szerint pedig lakóhelytől függetlenül kell lehetőséget biztosítani a felhasználóknak, hogy megvásárolhassanak egy adott terméket.Erre a Valve reagált, miszerint ők személy szerint ezzel már 2015-ben felhagytak, és csak akkor eszközölnek ilyet, ha az adott ország valamilyen törvénye tiltja a kérdéses játék behozatalát, vagy ha esetleg a Steam adott partnerét valamiféle megkötés tartja vissza attól, hogy több országban is publikálja az adott szoftvert.Ugyanakkor a Valve azt is megjegyezte, hogy, hogy elkerüljék az árkontrasztot. Ugyebár régiózárat főként akkor érvényesítenek a kiadók, ha bizonyos játékokat gazdaságilag elmaradottabb területen is értékesíteni akartak, ennek értelmében nem akarják, hogy egy ilyen régióból kikerüljön az árkedvezményes szoftverkulcs, és beférkőzzön a nyugati piacra, ahol magasabb árért kínálják ugyanazt a játékot.