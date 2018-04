Csak úgy záporoznak az újabb információk és kedvcsinálók Kratos legújabb kalandjáról, így most egy újabb trailert tudunk mutatni nektek a spártai harcos északi kiruccanásáról.

Az aktuális felvételen a norvég mitológia kerül a középpontba, mely elejétől a végéig áthatja majd a God of War-t, egy egészen új ízt adva ezzel a nagyszerű hack and slash játéknak, amit a kritikusok eddig igencsak jól fogadtak.Április 20-tól pedig a rajongók is lecsaphatnak rá, ha pedig belenéznél, az alábbi traileren alaposabban is megismerkedhetsz vele, méghozzá

Nézd nagyban ezt a videót!