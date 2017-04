A Rare bemutatta a Sea of Thieves legalább tízezredik mozgóképét is, amelynek középpontjába közel 3 teljes percen át a kalózos játék erőforrásai kerültek, méghozzá meglepően csinos és jól szituált gameplay felvételek társaságában.

A mozgóképen így két dizájner, Mike Chapman és Shelley Preston elmondják nekünk, hogy a játékosok milyen erőforrásokat is gyűjthetnek majd össze a játékban, ezeket miként menedzselhetik, de szóba kerül többek között a hajójavítás lehetősége és az inventory is.Ha még te sem untál rá teljesen a Sea of Thieves tengernyi videójára, akkor az alábbit semmiképpen se hagyd ki, hiszen egy igazi különlegességnek tekinthető. Megjelenés még az idén PC-re és Xbox One-ra is.

Nézd nagyban ezt a videót!