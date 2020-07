Az eredeti tervek szerint már augusztusban megjelent volna az Xbox Series X

Úgy tűnik, hogy alaposan szerette volna beelőzni a megjelenéssel a Sony PS5 konzolját a Microsoft, a Thurrott legfrissebb jelentéséből ugyanis kiderült, hogy az Xbox Series X eredetileg már augusztusban megjelent volna.

Csakhogy, mint ahogyan azt is, hogy legkésőbb októberben már piacra kerüljön a Lockhart kódnéven ismert gyengébbik masina, és minderről júniusban szerették volna lerántani a leplet, de a jelen állás szerint minden tolódik, méghozzá nem is keveset.A Thurrott egyébiránt a Lockhart kapcsán kiemelte, hogy nem az Xbox Series X kicsinyített változata lesz, hanem egy tradicionálisabb konzol, ami arra utal, hogy míg az Xbox Series X gyakorlatilag egy PC-torony lehet, addig a Lockhart a küllem és a felépítés terén inkább az Xbox One X koncepcióját követi majd, amihez talán teljesen egyedi hardverek is csatlakozhatnak. Mindez azonban még csak pletyka, de júliusban talán minden kiderülhet