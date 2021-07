Az eredeti játékból kivágott tartalmak is jelen lesznek a Dead Space Remake-ben

Dead Space Remake kapcsán sok-sok kérdés lóg még a levegőben, hiszen bár azontúl, hogy az EA Play 2021 keretein belül bejelentették az EA Motive által hegesztett címet, gyakorlatilag semmit nem tudunk róla.

Roman Campos-Oriola, a játék kreatív direktora most árulkodott egy keveset arról, hogy mire számíthatunk, és elmondta, hogy az eredetiből kivágott tartalmakat is vissza fognak rakni a remake-be. Vannak, 2008-ban.Főképp olyan tényezők miatt módosították anno ezeket a pálya dizájnokat, melyek technikai gátaknak tudhatók be, de ezek most visszakerülnek. Ezenfelül a Dead Space 2 és 3 egyes elemeit is áthozzák a remake-be, hovatovább még az animációs filmekből is találkozni fogunk ismerősen csengő aspektusokkal.