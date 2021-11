Az Epic Games megvásárolta a Rock Band fejlesztőstúdióját

Az Epic Games újabb óriási befektetésre szánta el magát, hiszen egy új fejlesztőstúdió ütötte a markukat, akikkel a fejős tehenüket, a Fortnite -ot fogják jobb irányba terelni egy bizonyos aspektusból.

A cég a Harmonix nevű fejlesztőcsapatot vásárolta meg, akik éveken keresztül az Activisonnel karöltve készítettek nagy sikerű Rock Band játékokat. A ritmusjáték sorozat ugyan hatalmas pénzügyi sikereket ért el, azonban évek óta parlagon hever, ezzel együtt pedig a fejlesztőstúdió is. Azonban most már egészen biztosan nem maradnak munka nélkül, hiszen a tegnapi nap során az Epic hivatalosan is megvásárolta a fejlesztőgárdát.Állításuk szerint a munkájuk leginkább a Fortnite zenei oldalán lesz tetten érhető. A fejlesztőstúdió elnöke egy olyan nyilatkozatott tett, miszerint azon dolgoznak, hogy kitolják a kreatív határokat, ahhoz hogy