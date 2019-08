A játékipar jó ideje vitatott témája, a loot boxok mostanában különösen forró pitének számítanak, merthogy egy kazal kiadó vállalta be, hogy 2020 végéig jelezni fogják , mekkora az esély egy-egy dobozkában a különféle termékek kipörgetésére.

A sorba viszont az Epic Games is beáll , ráadásul már meg is ejtették korábban az első változásokat a Fortnite esetében, nevezetesen a lámás dobozok mutatják, miket tartalmaznak, raádásul az Epichez tartozó Rocket League is ilyesféle újítással fog gazdagodni.A stúdió viszont itt nem áll meg, a jövőben, ugyanis az átláthatóságot roppant fontosnak tartják, és mindent megtesznek ennek érdekében.