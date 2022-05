Az Embracer Group sok Deus Ex- és Tomb Raider-játékot szeretne készíteni

Néhány nappal ezelőtt a svéd Embracer Group kezébe került rengeteg nagy fejlesztőcsapat, így köztük a Crystal Dynamics és az Eidos Montreal is, akik nemcsak a munkaerőt, hanem a szellemi hagyatékot is vitték magukkal.

Így a jövőben is tőlük kapunk majd új Tomb Raider és Deus Ex játékokat, mégpedig olyannyira, hogy az őket bekebelező kiadó egy közleményben nemrégiben bejelentette, hogy nem akarja fiókban tartani a megszerzett IP-ket,, sőt új Thief és Legacy of Kain is terítékre került már.A kiadó elmondta, hogy nemcsak folytatásokban gondolkodnak, hanem remake, remaster, mellékszál és különféle transzmédiás projekt is szóba kerülhet, egyszóval úgy tűnik, hogy olyan kezekbe kerültek ezek a legendás alkotások, ahol végre ki is használják majd a bennük rejlő potenciált.