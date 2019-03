Az első pontszámok alapján nem nyűgözte le a külföldi kritikusokat a Generation Zero sem

Úgy néz ki, hogy hiába bukkannak fel manapság ígéretes ötletek a piacon, a fejlesztők nem tudják sikerre vinni őket, így a Left Alive óriási bukása után egy kiadós pofonra számíthat a Just Cause fejlesztőinek műhelyében készült Generation Zero is.

Bár egyelőre mindössze négy pontszámmal ellátott játékteszt bukkant fel a világon az alkotás kapcsán, a nyolcvanas évek fiktív Svédországába kalauzoló, négy fős kooperatív élményeket kínáló Generation Zero viszontHangsúlyoznánk még egyszer, hogy egyelőre mindössze négy eredményre alapozva jelentjük ki mindezt, de a 40 és 80 százalék közötti értékelések azért így is elég sokat elárulnak arról, hogy a külföldi sajtó milyen vegyesen fogadta a mai napon érkező Generation Zero -t. Mutatjuk az eddigi ítéleteket:Critical Hit - 4Wccftech - 5The Games Machine [Italian] - 6God is a Geek - 8