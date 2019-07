A mai nappal elrajtol a Wolfenstein: Youngblood , aminek köszönhetően berobogtak külföldről az első pontozások, melyek előrevetítik, hogy nem nagyon van miért aggódni, a kooperatív élményre kihegyezett móka ezúttal is üt.

Bőven remek kritikák futottak eddig be, amikben főleg a pályadesignt és a kiváló gunplayt dícsérik, és. Hamarosan a mi kritikánkat is olvashatjátok, ugyanis iPet gőzerővel teszteli a játékot, addig is viszont lássuk, hogy vélekedik a külföldi szakma:TrustedReviews: 4/5The Guardian: 4/5PCGamesN: 8/10GameInformer: 8.5/10PCGamer: 79/100