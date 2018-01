Az első külföldi játéktesztek alapján zseniális lett a Monster Hunter World

Mivel holnap már élesben is elrajtol konzolokon a Monster Hunter World , a Capcom engedélyezte a külföldi magazinoknak, hogy elérhetővé tegyék első kapcsolódó játéktesztjeiket, melyek elég sokat elmondanak az első nagygépes szörnyvadászatról.

A leginkább azonban azt tudhatjuk meg belőlük, hogy a Capcom zseniális munkát végzett vele, hiszen, amelyek között nem egy maximális pontszámot úgyszintén találunk.Jól jelzi a játék minőségét, hogy az eddigi értékelések között a 80 százalékos a legrosszabb, és még a Famitsu magazin is közel száz százalékra tartotta a szörnyvadász kalandot, amitől nekünk is elkerekedett a szemünk.The Sixth Axis - 10/10The Telegraph - 5/5US Gamer - 5/5Famitsu - 39/40GameInformer - 9.5Hardcore Gamer - 4.5/5Hobby Consolas - 95/100Destructoid - 9/10Gaming Bolt - 9/10Gaming Nexus - 9.5PlayStation Lifestyle - 9.5PlayStation Universe - 9/10Metro - 9/10RPG Site - 9/10God is a Geek - 8.5/10Spaziogames - 8.5/10Xbox Achievements - 8/10Push Square - 8/10GameSpot - 8