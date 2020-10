Az első külföldi játéktesztek alapján szeretik a kritikusok a Crash Bandicoot 4: It's About Time-ot

Ha minden a tervek szerint alakul, még a mai napon beroboghat közénk a Crash Bandicoot 4: It's About Time, melynek részeként a Toys for Bob és az Activision a legendás alkotás feltámasztására készült.

A hírek szerint pedig ezt sikeresen teljesítették is, lévén berobogtak az első külföldi játéktesztek, melyek alapján a kritikusok kifejezetten megkedvelték az alkotást, ami maximálisan hozza a legendás elődök, a kilencvenes évek 3D platformereinek hangulatát és élményét.Erre utal legalábbis, hogy a legtöbb helyen 90 százalék körüli értékelést adtak neki, egyedül a VG247 csapatának sikerült ennél jóval rosszabbat kirónia, de inkább nézzetek szét magatok az eddig befutott pontszámok között.VG247 - 3/5GamesRadar - 4.5/5Destructoid - 9/10GameInformer - 8.5/10VentureBeat - 5/5Attack of the Fanboy - 4.5/5Stevivor - 9/10