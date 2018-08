Az első külföldi játéktesztek alapján nem sikerült túl rózsásan a We Happy Few

Bár sokan felfokozott izgalmakkal várták a Compulsion Games által fejlesztett We Happy Few -t, mely 2015 óta tartja lázban a BioShock Infinite rajongóit, azonban az első külföldi játéktesztek alapján a várakozás túl nagy elvárásokat szült.

A drogtól fertőzött retro-futurisztikus Angliába kalauzoló We Happy Few ugyanis, így bár akad 80-90 százalékos értékelés is, de akadtak kritikusok, akik szerint az 50 százalékot is alig érdemli meg a végeredmény. We Happy Few egyébiránt a mai napon jelenik majd meg, és amennyiben a pontszámok nem veszik el tőle a kedvedet, nézd meg az első eredményeket az alábbiakban.Game Skinny - 9Shacknews - 8Windows Central - 4.5/5GamesRadar - 4/5TechRaptor - 6.5TheSixthAxis - 6Gaming Trend - 65/100PC Invasion - 5Attack of the Fanboy - 3.5/5We Got This Covered - 3.5/5Hardcore Gamer - 3/5Game Revolution - 3/5Twinfinite - 3/5