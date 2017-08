Az első külföldi játéktesztek alapján nem kell csalódnunk a Hellblade-ben sem

A mai nappal hivatalosan is elrajtolt a Ninja Theory régóta készülődő keltás-vikinges akció-szerepjátéka, avagy a Hellblade: Senua's Sacrifice, így az embargo is elpárolgott előle, aminek köszönhetően befutottak róla az első játéktesztek és a kapcsolódó pontszámok.

Ennek köszönhetően kiderült, hogy a Ninja Theory ezúttal sem okozott csalódást, és bár nyilván születhettek volna jobb pontszámok is, ellenben panaszra semmi ok, hiszenKöztük olyan nevesebb magazinok is, mint a Game Informer, a Gamespot vagy a PCGamer, és bár a The Jimquisition már megint beletrollkodott az összképbe - az idióták szerint csak egyetlen pontot ér a játék -, de őket ne is vegyétek figyelembe, csak azért közöljük a véleményüket, hogy lássátok milyen nagy az Isten állatkertje.Destructoid - 7Game Informer - 8GamesBeat - 95/100Gamespot - 8PCGamer - 78/100The Jimquisition - 1EGM - 8.5Push Square - 8