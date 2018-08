Az első külföldi játéktesztek alapján jól sikerült a PC-s Monster Hunter World

Ha csak nem futnak bele valami váratlan dologba a Capcom fejlesztői, akkor várhatóan még holnap megjelenik PC-re a Monster Hunter World , melynek tesztverziói már több külföldi magazinhoz is eljutottak.

Ennek köszönhetően pedig be is szállingóztak az első eredmények, és bár dömping egyelőre nincs, de ha egy PC Gamer 86 százalékkal, a PCgamesN pedig 90 százalékkal jutalmazta a végeredményt, akkorAzt ugyanis már év eleje óta tudjuk , hogy a Monster Hunter World konzolos változatai zseniális lett, és mivel jó alapanyagból könnyű építkezni, az alábbi eredmények nem is olyan meglepőek.Digital Chumps - 9PCgamesN - 9PC Gamer - 86/100COGconnected - 82/100