Az első külföldi játéktesztek alapján jó lett a Batman: The Enemy Within

A Telltale Games kalandjátékai rendszerint elég hullámzó teljesítményt nyújtanak, éppen emiatt izgatottan várjuk, amikor egy-egy újabb alkotás megjelenik a színen, hiszen nem tudjuk, hogy mit várhatunk tőle.

Így volt ez a Batman: The Enemy Within esetében is, aminek az első epizódja holnaptól már elérhető lesz PC-re és konzolokra is, így a külföldi sajtó munkatársai azonnal rávetették magukat, hogy megnézzék, miként is sikerült a Denevéremberes kaland második évada.Összességében kijelenthetjük, hogy, olyannyira nem, hogy például a Gamespot simán egy nyolcast dobott rá, de tízes skálára váltva a USgamer is ilyen pontot adott neki, ami igenis jó indítás.USgamer - 4/5Gamespot - 8GamesBeat - 60/100Twinfinite - 3.5/5Game Revolution - 4/5We Got This Covered - 2.5/5God is a Geek - 9