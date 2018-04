Az első külföldi értékelések alapján zseniális lett a God of War

Mondhatni papírforma szerint szállítja a Sony a PS4-re a jobbnál-jobb exkluzívokat, melyek többségével nem tudnak hibázni, így a pár nap múlva érkező God of War-ról is kiderült most, hogy kis híján tökéletes lett.

Ma délelőtt ugyanis befutottak az első külföldi értékelések Kratos legújabb nagy kalandjáról, és, aminél rosszabb értékelés eleddig még nem született.Nem véletlen, hogy a VG247 csapata - akik egyelőre még nem pontozták a játékot -, a generáció egyik legjobb játékának nevezték az április 20-án érkező God of War-t, amit az alábbiak tökéletesen alátámasztanak.Game Informer - 9.8Polygon - 10Destructoid - 10Metro - 9GamesRadar+ - 5/5EGM - 9.5Gamesbeat - 90/100Gamespot - 9US Gamer - 5/5