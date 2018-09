Az első külföldi értékelések alapján vegyes lett a Shadow of the Tomb Raider fogadtatása

A jelek szerint nem sikerült olyan makulátlan dolgot alkotnia a Crystal Dynamics fejlesztőinek Lara Croft aktuális kalandjával, mint azt korábban sokan elvárták, lévén megérkeztek a Shadow of the Tomb Raider első külföldi játéktesztjei, azonban a pontszámok nem lettek túl kiemelkedőek.

Bár akadnak azért bőven 80-90 százalékos eredmények, de a nagyobb magazinok többsége azért ennél kevesebbel jutalmazta Lara aktuális bevetését, elég csak megnézni a The Guardian vagy a The Telegraph pontjait, illetve a Gamespot hatosát, amiNyilván ez alapján még nem lehetne azt mondani a Shadow of the Tomb Raider re, hogy rosszul sikerült, ellenben pár nap múlva a gyakorlatban is lehetőségünk nyílik majd megbizonyosodni az alábbi értékelések igazáról, Lara Croft következő kalandja ugyanis szeptember 14-én, azaz most pénteken érkezik.USgamer - 3.5/5The Guardian - 3/5Game Informer - 7.5PC Gamer - 84/100GamesRadar+ - 4/5The Telegraph - 2/5Gamespot - 6GamesBeat - 87/100Stevivor - 9COGconnected - 78/100VideoGamer - 7Daily Dot - 4/5Shacknews - 7Destructoid - 7.5Easy Allies - 8.5Hobby Consolas - 90/100Spaziogames - 9