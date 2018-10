Az első külföldi értékelések alapján szuper lett a Call of Duty: Black Ops 4

Hiába kellett ismét óriási ellenszélben teljesítenie, és hiába gondolták rengetegen, hogy kampány nélkül nem sokra viheti, a jelen állás szerint a szakma első képviselőinek mégis megtetszett a Call of Duty: Black Ops 4

Erre következtetünk legalábbis az első külföldi pontszámok alapján, lévén néhány külhoni magazin már rávetette magát a játékra, és gyorsan el is mondták róla a véleményüket, ami meglepően jóra sikerült, hiszenBár nyilván öt kritika alapján még nem lehet messzemenő következtetéseket levonni, azt azonban megállapíthatjuk, hogy ha valami gond lett volna a Call of Duty: Black Ops 4 -gyel, akkor az már kibukott volna, szóval eddig jól indult a mai premier.Game Informer - 9.5COGconnected - 87/100AusGamers - 9Attack of the Fanboy - 4.5/5PlayStation LifeStyle - 9