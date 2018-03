Az első külföldi értékelések alapján nagyszerűen sikerült a Far Cry 5

Mondhatni a várakozásoknak megfelelően szerepelt a külföldi kritikusok előtt a Far Cry 5 , az idei év egyik legnagyobb megjelenése, ami előtt a legtöbb külhoni újságíró fejet hajtott.

Nagyszerűen bizonyítják mindezt az első pontszámok, melyek között, és bár nyilván akadtak, akik kicsivel jobbra számítottak, azonban összességében nincs oka szégyenkezni a játéknak.Ha pedig neked is csak ennyi hiányzott a vásárláshoz, van még egy jó hírünk, ha ugyanis elfelejtetted volna, holnap már nálunk is felkerül a boltok polcaira a Far Cry 5 , amiről így vélekedtek más országokban:The Guardian - 3/5USgamer - 4.5/5Destructoid - 7.5GamesBeat - 85/100GamesRadar+ - 4/5Game Informer - 7.5GameSpot - 9Metro - 8Press Start - 9Worth Playing - 8.5Wccftech - 9.1CGMagazine - 9We Got This Covered - 4.5/5Windows Central - 5/5COGconnected - 90/100Hobby Consolas - 93/100VGN - 9.2