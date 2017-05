Berobogott végre a Warner és az Avalanche Entertainment részéről az első Cars 3: Driven to Win gameplay videó, aminek jóvoltából kideríthettük végre, hogy a kérdéses animációs filmhez érkező játékadaptáció nem is lesz olyan rossz.

Persze azért senki se gondoljon egy tripla-A kategóriás videojátékra, vagy tíz csillagos grafikára, ellenben a felvétel tanúsága szerint kellemes küllem,várnak benne ránk, ami a legtöbb rajongónak már önmagában elegendő lehet a kipróbálásra.Ha neked is megtetszik az alábbi kedvcsináló alapján a Cars 3: Driven to Win, az alkotás június 13-án jelenik meg PS3-ra, PS4-re, Xbox 360-ra, Xbox One-ra, Nintendo Switch-re és Wii U-ra is.