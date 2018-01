Az első értékelések alapján jól sikerült a Dragon Ball FighterZ

A Bandai Namco csapata a napokban eljuttatta a sajtó munkatársaihoz a Dragon Ball FighterZ végleges tesztpéldányait, aminek köszönhetően pár perccel ezelőtt beroboghattak végre közénk az első kapcsolódó külföldi játéktesztek is.

Ezeknek hála megtudtuk, hogy a japánok igencsak odatették magukat, hiszen az árkád bunyós játékok stílusában fogant legújabb üdvöske első körben konkrétan csak 90 százalékos, vagy ahhoz közeli értékeléseket kapott, ami így, még ha néhány nagyobb lap pontszáma hiányzik is a listáról. Dragon Ball FighterZ várhatóan még ezen a héten, napra pontosan január 26-án megjelenik PC-re, PS4-re és Xbox One-ra egyaránt. Első értékelések alant:EGM - 9Trusted Reviews - 4.5/5SpazioGames [In Italian] - 9Fandom - 4/5Gamespot [In Progress] - 9HobbyConsolas [In Spanish] - 91/100A Game Channel előzetese itt található a játékról , a teszt pedig már folyamatban.