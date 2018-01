Az első eredmények alapján nagyon durva teljesítményre képes az első Intel-AMD hibrid chip

Alighanem az elmúlt évtized legnagyobb ötlete volt az Intel és az AMD részéről, hogy egy közös hibrid chipet gyártsanak, az első teszteredmények legalábbis most őket igazolják, a Core i7-8750G moduljuk ugyanis simán ver még egy GeForce MX150/Coffe Lake CPU párost is.





Ennek az oka leginkább az, hogy a Core i7-8705G, aminek óriási ütőkártyája, hogy 4GB-nyi saját HBM2-es memóriával rendelkezik.Hogy miként szerepel az Intel-AMD hibrid chip a gyakorlatban, azt első ízben a Dell mutatta be a gyakorlatban, akik egy új XPS 15-ös laptopot - ami ugyebár ezt a hibridet tartalmazza -, szembeállítottak egy Dell XPS 13 9370-essel - melyben nyolcadik generációs Intel processzor és HD620-as integrált GPU van -, valamint egy Acer Swift 3-assal - mely Core i5-8250U CPU-t és GeForce MX 150 grafikus vezérlőt tartalmazott.Mindhárom gépen a Rise of the Tomb Raider-t futtatták maximális beállításokkal, és miközben a Dell régebbi masinája alig több mint 8fps-t ért el átlagosan, az Acer Swift 3 már 24fps-t produkált, de a Core i7-8705G szó szerint szárnyalt, hiszen átlagosan 35fps-sel tudta futtatni Lara Croft kalandját.