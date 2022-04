Az előző részek főszereplői is benne lehetnek a VR-os Assassin's Creed Nexusban

A Ubisoft 2020-ban jelentette be, hogy új VR-játékokon dolgozik az Assassin's Creed és a Splinter Cell franchise-okban a Meta (akkori nevén Oculus) eszközökre, de azóta nem közöltek további részleteket a projektekről.

Egy új kiszivárgás azonban potenciálisan elég sok mindent elárult az Assassin's Creed címről, amely állítólag az Assassin's Creed Nexus nevet viseli. Az Exputer oldalán megjelent jelentésben a Ubisoft sorozatos kiszivárogtatója, Tom Henderson azt állítja, hogy az Assassin's Creed Nexus, köztük az Assassin's Creed 2 Ezióját, az Assassin's Creed 3 Connorját és Haythamját, valamint az Assassin's Creed Odyssey Kassandráját, és mindegyikük különböző szinteken lesz játszható.Úgy tűnik, a programbantöbb történelmi helyszín is lesz (ami megmagyarázza a különböző főszereplőket), hasonlóan a készülő Assassin's Creed Infinityhez. A játékban állítólag összesen 16 küldetés lesz, amihez egy tutorial is tartozik majd, a küldetésekben pedig lesz harc, lopakodás, zsebtolvajlás, mászás és még sok más.A szoftverben lehetőség lesz arra, hogy vagy pont és teleport mozgással, vagy analóg botokkal való mozgással, vagy a kettő kombinációjával játsszunk. Ha az előbbit használod, a lopakodás megváltozott mechanikát fog adaptálni -Henderson beszámolója szerint egy gomb lenyomva tartása és a csuklód mozdítása elő fogja hozni a rejtett pengédet, míg annak és más fegyverek használata a mozgásvezérléssel fog működni, ahogy az várható volt.Az alkotás a jelek szerint egy teljes lockpicking minijátékot is tartalmaz, és a játékosoknak a küldetések során többször is lehetőségük lesz arra, hogy a ládák és ajtók mellett elzárkózzanak a jutalmakért.