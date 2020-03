Ismét kedvcsinálóval igyekszik bizonygatni a My Hero One's Justice 2 különlegességét a Bandai Namco csapata, akik úgy határoztak, hogy a játék aktuális kedvcsinálóján az ellenséges karaktereket állították a középpontba.

Ennek köszönhetően olyan bunyósokat vehetünk szemügyre, mint, akik a League of Villains csoportosulást képviselik majd az alkotás keretein belül.Ha megtetszett a látvány, a My Hero One's Justice 2 megjelenését továbbra is március 13-án várjuk PC-re, PS4-re, Xbox One-ra és Nintendo Switch-re egyaránt, méghozzá az ismert anime kimagasló minőségű adaptációjaként.

