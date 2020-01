Az elképesztően alacsony játékosbázis miatt szűnik meg a Rocket League Mac-es és Linuxos támogatása

Pár napja jött a hír, miszerint a Rocket League Mac-es és Linuxos támogatásának véget vet a Psyonix, ám akkor még nem érkezett hivatalos kommunikáció arról, hogy mi indokolta valójában ezt a döntést.

Most kiderült , hogy az áll a döntés mögött, hogy. Ezenfelül a technológiai gátak is jelen vannak, mint például, hogy a Mac-es és Linuxos variánsok esetében a natív klienshez elengedhetetlen a DirectX 9, viszont ők szeretnék a Windows-os verziónál a DirectX 11-et használni.Továbbá 64-bites kliensre is szeretnének frissíteni 32-bit helyett, és bizony ahhoz, hogy a játék minősége tudjon fejlődni, ahhoz meg kell hozniuk ezt az áldozatot - bár ezek szerint nem érint olyan sok embert, elnézve a 0,3%-os arányt.