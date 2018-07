Veterán fejlesztők dolgoznak az Electronic Arts új Star Wars játékán

A Visceral Games kezében az Electronic Arts új Star Wars játéka még lineáris narratívával rendelkezett, az EA Vancouver már open world formulával fejleszti a címet, melybe már-már veteránnak számító fejlesztők segítenek be.

Jade Raymond nyilatkozott a Game Informer magazinnak a jelenleg Ragtag projektnéven futó Star Wars játékról, melyet az EA Vancouver fejleszt. A hölgy elmondása alapján a csapat már egyébként is besegített a játékba míg az a Visceral Games kezében volt, ráadásul olyan címeken dolgoztak mint az SSX, Skate, illetve több régebbi Need For Speed.Ez még nem minden, ugyanis olyanok is kollaborálnak a fejlesztésben,, melyek szintén kiváló open world produktumok voltak. Amikor Raymond-ot arról kérdezték, hogy terveznek-e felhasználni valamit a játék elkaszált változatából, annyit mondott, hogy igyekeznek a legjobb elemeket hasznosítani.