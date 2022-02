Az Elden Ring rendezője erre a bossra a legbüszkébb a soulslike játékaiból

A FromSoftware elnöke és az Elden Ring rendezője, Hidetaka Miyazaki az Elden Ring e havi megjelenése előtt promózza az alkotását, így a Playstation hivatalos blogja egy új írást tett közzé.

Ebben elmondja, hogy ha egy olyan bossról beszélünk, amire ő maga a legbüszkébb, akkor az valószínűleg az Old Monk lenne a Demon's Soulsból. Ennek az az oka, hogy, és azzal, amit próbáltak vele csinálni.Miyazaki azzal folytatja, hogy ez olyasmi volt, amit nagyon, nagyon szeretett volna megcsinálni. Szerettem volna ezt a boss-koncepciót a játékba vinni, mind vizuálisan, mind a játékmenet szempontjából, beleértve a többjátékos elemet is. Ti mit gondoltok, mennyire értetek egyet az Old Monkkal, mint kedvenc Souls-boss?